Ученые предупредили о катастрофе из-за исчезновения Гольфстрима

Широкомасштабная климатическая катастрофа может обрушиться на планету уже в обозримом будущем из-за исчезновения Гольфстрима, сообщает The Guardian, ссылаясь на ученых из Копенгагенского университета. Как утверждают исследователи, система течений, которая обеспечивает перераспределения тепла на Земле, при худшем сценарии может прекратить существование в 2025 году.

Это приведет к очень, очень большим изменениям. Гольфстрим не останавливался в течение 12 тысяч лет, — сказал руководивший исследованиями профессор Питер Дитлевсен.

Как утверждают ученые, исчезновение системы течений может привести к серьезным перепадам температуры. К примеру, в Европе она значительно снизится. Индия может столкнуться с засухой из-за прекращения дождей, а в Северной Америке на восточном побережье поднимется уровень воды. Под угрозой окажутся тропические леса и антарктические ледяные щиты.