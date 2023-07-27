Палеонтологи изучили останки черепахи, жившей 150 млн лет назад

Исследователи из Тюбингенского университета в Германии изучили хорошо сохранившиеся останки черепахи, которым 150 млн лет. Результаты работы ученых были представлены в журнале PLOS One.
Черепаха Solnhofia parsonsi обитала в мелководных морях на территории современной Южной Германии (современная Бавария) в конце юрского периода, около 150 млн лет назад. Останки содержат неповрежденный череп, панцирь и конечности рептилии. Черепаха отлично сохранилась, так как ее тело после смерти осталось на дне древнего моря, воды которого отличались высоким содержанием солей и низким уровнем кислорода. Это препятствовало разложению, а до наших дней останки сохранились благодаря илистым отложениям, которые со временем окаменели.
Эта находка является лишь вторым найденным экземпляром вида. Ученые, проанализировав останки, пришли к выводу, что эта черепаха обитала недалеко от морского побережья и питалась донными животными. По размерам S.parsonsi была довольно маленькой: ее череп составлял 9,2 см в длину, а панцирь – 23 см.