Палеонтологи изучили останки черепахи, жившей 150 млн лет назад

Исследователи из Тюбингенского университета в Германии изучили хорошо сохранившиеся останки черепахи, которым 150 млн лет. Результаты работы ученых были представлены в журнале PLOS One.

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Черепаха Solnhofia parsonsi обитала в мелководных морях на территории современной Южной Германии (современная Бавария) в конце юрского периода, около 150 млн лет назад. Останки содержат неповрежденный череп, панцирь и конечности рептилии. Черепаха отлично сохранилась, так как ее тело после смерти осталось на дне древнего моря, воды которого отличались высоким содержанием солей и низким уровнем кислорода. Это препятствовало разложению, а до наших дней останки сохранились благодаря илистым отложениям, которые со временем окаменели.