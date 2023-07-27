Аналитик: Apple поднимет цену на iPhone 15 Pro Max сразу на $200

В 2023 году Apple поднимет цену на Pro Max-версию нового iPhone сразу на $200. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на аналитика британского банка Barclays Тима Лонга. Вместе с тем, по его данным, подорожает и Pro-версия.

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Таким образом, iPhone 15 Pro в 2023 году будет продаваться по цене от $1099 (примерно 99 тыс. руб. по курсу на 27 июля 2023 года), а iPhone 15 Pro Max за $1299 и больше (около 117 тыс. руб. по текущему курсу). Для сравнения: iPhone 14 Pro и 14 Pro Max в 2023 году стартовали с ценников в $999 и $1099 соответственно.

Цены на iPhone 15 и iPhone 15 Plus, по данным аналитика Barclays, останутся прежними. То есть базовые iPhone образца 2023 года будут стоить $799 (примерно 72 тыс. руб.) и $899 (примерно 81 тыс. руб.) соответственно.

Лонг объяснил, что в своих прогнозах опирается на информацию, полученную от поставщиков Apple в Азии.

Как Apple оправдает изменение цены на iPhone, достоверно неизвестно. Однако, по слухам, как минимум iPhone 15 Pro Max получит новую систему камер, которая будет включать телеобъектив с пяти- или шестикратным оптическим зумом.