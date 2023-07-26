Новый сайт Twitter оказался заблокирован в Индонезии из-за истории домена

Новый домен социальной сети Twitter - x.com - оказался заблокирован на территории Индонезии. Как сообщает телеканал Al Jazeera, ранее он использовался для распространения порнографии и азартных игр.

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Представитель министерства связи и информации Усман Кансон рассказал, что власти страны связались с Twitter, чтобы убедиться, что адрес будет использоваться для доступа к соцсети.

Напомним, Twitter изменил свой логотип на белую букву X на черном фоне 24 июля. Предприниматель Илон Маск объяснил это решение создать в ближайшем будущем приложения «для всего». В частности, на сервисе можно будет обмениваться аудио, видео сообщениями, делать платежи и банковские операции. Предыдущее название имело смысл в те времена, когда люди обменивались короткими сообщениями, подчеркнул бизнесмен.