Описаны новшества в Galaxy Z Fold 5

Компания Samsung на презентации Galaxy Unpacked в Сеуле официально представила флагманский складной смартфон Galaxy Z Fold 5, основной экран получил улучшенную конструкцию шарнира для более ровного складывания. Запись мероприятия опубликована на YouTube.

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Смартфон Galaxy Z Fold 5, как и его предшественник, имеет 7,6-дюймовый основной дисплей и узкий 6,2-дюймовый внешний. Устройство имеет чип Snapdragon и 12 ГБ ОЗУ с 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти. Операционной системой флагмана выступает Android 13 с One UI 5.1.1.

Для основного дисплея используется конструкция шарнира, которая позволяет телефону складываться ровно, почти без зазора. В результате смартфон стал значительно тоньше — чуть более 13 мм. Вес снизился до 253 г.

У новинки имеется 50-мегапиксельная основная камера, 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 10-мегапиксельный телеобъектив. На дополнительном дисплее имеется 10-мегапиксельной селфи-камера и 4-мегапиксельная камера под дисплеем.

Смартфон питается от аккумулятора емкостью 4400 мАч с проводной зарядкой 25 Вт и поддержкой беспроводной зарядки Qi. Galaxy Z Fold 5, в отличие от прошлой модели, оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2, который впервые появился в Galaxy S23. Внутренний дисплей стал намного ярче — 1750 нит.

Fold 5 предлагаются в новых цветах: ледяном синем, кремовом и призрачном черном. Они заменяют бежевый, черный и зеленый цвета прошлого года. Стоимость устройства составляет от $1799 (около 162 тыс. руб. по текущему курсу). Fold 5 поступит в продажу с 11 августа.