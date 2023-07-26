Представлена новая линейка планшетов Samsung Galaxy Tab S9
В рамках мероприятия Galaxy Unpacked 2023 компания Samsung представила новую линейку премиальных планшетов Galaxy Tab S9.
Нынешняя серия состоит из трех моделей: Galaxy Tab S9, S9+ и S9 Ultra.
Их ключевые особенности: экраны Dynamic AMOLED 2x и топовые процессоры Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, комплектное перо S Pen и полная защита от влаги и пыли по стандарту IP68.
За изображение в планшетах отвечает технология HDR10+. Частота обновления экранов автоматически регулируется в диапазоне от 60 до 120 Гц.
Также среди достоинств можно назвать четыре динамика от AKG с поддержкой технологии Dolby Atmos.
Планшеты представлены в бежевом и графитовом цвете и трех размерах: Tab S9 Ultra с экраном 14,6 дюйма, Tab S9+ с экраном 12,4 дюйма и Tab S9 с диагональю 11 дюймов.
Устройства серии Galaxy Tab S9 будут доступны для предварительного заказа с 11 августа.
Стоимость Tab S9 начинается с 800 долларов (~72 тысячи рублей), Tab S9 - с 1000 долларов (~90 тысяч рублей), Tab S9 Ultra - с 1200 долларов (~108 тысяч рублей).
Также в ходе презентации были показаны смартфоны Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5 и смарт-часы Galaxy Watch6.