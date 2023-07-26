Представлена новая линейка планшетов Samsung Galaxy Tab S9

В рамках мероприятия Galaxy Unpacked 2023 компания Samsung представила новую линейку премиальных планшетов Galaxy Tab S9.

Нынешняя серия состоит из трех моделей: Galaxy Tab S9, S9+ и S9 Ultra.

Их ключевые особенности: экраны Dynamic AMOLED 2x и топовые процессоры Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, комплектное перо S Pen и полная защита от влаги и пыли по стандарту IP68.

За изображение в планшетах отвечает технология HDR10+. Частота обновления экранов автоматически регулируется в диапазоне от 60 до 120 Гц.

Также среди достоинств можно назвать четыре динамика от AKG с поддержкой технологии Dolby Atmos.

Планшеты представлены в бежевом и графитовом цвете и трех размерах: Tab S9 Ultra с экраном 14,6 дюйма, Tab S9+ с экраном 12,4 дюйма и Tab S9 с диагональю 11 дюймов.

Устройства серии Galaxy Tab S9 будут доступны для предварительного заказа с 11 августа.