Samsung презентовала смарт-часы Galaxy Watch 6

На большой презентации Galaxy Unpacked 2023 южнокорейского бренда Samsung представлена новая линейка умных часов Galaxy. В нее вошли две модели - Watch6 и Watch6 Classic.

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Ключевая фишка в новинках - помощь для создания условий здорового сна. Этому моменту на мероприятии было уделено особое внимание.

Пользователю предлагается сосредоточиться на трех ключевых элементах: проанализировать качество сна, сформировать новые здоровые привычки и создать благоприятную атмосферу для отдыха.

Galaxy Watch6 собирают следующие показатели сна: его длительность, продолжительность различных циклов сна, время пробуждения, а также степени физического и психологического восстановления организма.

Также заявлено, что с помощью часов можно измерять пульс, мониторить артериальное давления и ЭКГ.

Экран-циферблат имеет яркость 2000 нит, доступна функция регулировки яркости Always On Display.

Автономность, по заверениям производителя, составляет до 40 часов (без Always On Display) или до 30 часов (с Always On Display).

Galaxy Watch6 и Galaxy Watch6 Classic доступны для предварительного заказа с 11 августа.

Samsung

Цена на Watch6 стартует с отметки в 299 долларов (около 26,8 тыс. долларов), на Watch6 Classic - с 399 долларов (примерно 35,8 тыс. долларов).