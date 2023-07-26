Названы лучшие смартфоны июля стоимостью до 30 тысяч рублей

Редакция портала Hi-Tech Mail.Ru составила подборку из пяти лучших смартфонов июля, стоимость которых не превышает в России 30 тыс. руб.

© Unsplash

Самым бюджетным в этом списке оказался Honor X9A в версии 6/128 ГБ по цене от 25,5 тыс. руб. Смартфон получил AMOLED-экран с изогнутыми гранями и диагональю 6,67 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц. Устройство оснащено чипом Snapdragon 695, основной камерой на 64 Мп и аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт.

За ним следует Infinix Not 30 VIP в модификации 8/256 стоимостью от 26,9 тыс. руб. За эти деньги смартфон предлагает мощный чип MediaTek Dimensity 8050, плоский AMOLED-экран на 6,7 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц. Основная камера представлена сенсором на 108 Мп. Infinix также оснастили стереодинамиками JBL, аккумулятором на 5000 мАч с проводной зарядкой на 68 Вт и беспроводной мощностью 50 Вт.

Новинка Realme 11 Pro с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти предлагается в России от 28,7 тыс. руб. За оригинальное исполнение устройства отвечал итальянский дизайнер Маттео Менотто. Смартфон получил изогнутый по краям 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц. За производительность Realme отвечает чип Dimensity 7050. Гаджет также оснащен камерой на 100 Мп и аккумулятором емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 67 Вт.