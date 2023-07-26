Ученые зафиксировали зарождение газового гиганта

Совместными наблюдениями Очень Большого Телескопа (VLT) и Атакамской большой антенной решетки (ALMA) было создано впечатляющее изображение скопления материи вокруг звезды V960 Mon. Она светилась ярко-голубым цветом в центре золотых «крыльев», созданных из газа и пыли. Об этом пишет 3DNews.

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Астрономы изучают пылевые сгустки вокруг этой молодой звезды, расположенной в созвездии Единорога, в 5 тысячах световых лет от Солнца, чтобы понять, как рождаются газовые планеты-гиганты, такие, как Юпитер.

В 2014 году звезда внезапно увеличила яркость примерно в 20 раз по сравнению с обычной величиной, что привело к проведению наблюдений с помощью VLT Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch (SPHERE). Это позволило ученым получить детализированные изображения поверхности сгустков пыли и газа, которые могут породить планеты-гиганты.

ALMA/VLT

С помощью ALMA удалось заглянуть глубже и раскрыть внутреннюю структуру системы и механизм формирования газового гиганта. Исследования показали, что газопылевое облако вокруг V960 Mon образует серию сложных спиральных рукавов, которые простираются на расстояния, превышающие размер Солнечной системы.