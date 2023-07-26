Ученые зафиксировали зарождение газового гиганта
Совместными наблюдениями Очень Большого Телескопа (VLT) и Атакамской большой антенной решетки (ALMA) было создано впечатляющее изображение скопления материи вокруг звезды V960 Mon. Она светилась ярко-голубым цветом в центре золотых «крыльев», созданных из газа и пыли. Об этом пишет 3DNews.
Астрономы изучают пылевые сгустки вокруг этой молодой звезды, расположенной в созвездии Единорога, в 5 тысячах световых лет от Солнца, чтобы понять, как рождаются газовые планеты-гиганты, такие, как Юпитер.
В 2014 году звезда внезапно увеличила яркость примерно в 20 раз по сравнению с обычной величиной, что привело к проведению наблюдений с помощью VLT Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch (SPHERE). Это позволило ученым получить детализированные изображения поверхности сгустков пыли и газа, которые могут породить планеты-гиганты.
С помощью ALMA удалось заглянуть глубже и раскрыть внутреннюю структуру системы и механизм формирования газового гиганта. Исследования показали, что газопылевое облако вокруг V960 Mon образует серию сложных спиральных рукавов, которые простираются на расстояния, превышающие размер Солнечной системы.
Астрономы намерены продолжить изучение процесса формирования этой планетарной системы при помощи Чрезвычайно Большого Телескопа, который строится на севере Чили, в районе пустыни Атакама.