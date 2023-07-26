Новый адрес Twitter заблокировали в Индонезии

После того, как в социальной сети Twitter произошел ребрендинг, она стала недоступна для жителей Индонезии из-за нового адреса.

Жители Индонезии не могут пользоваться соцсетью, потому что адрес x.сom заблокирован в стране. Как объяснили власти, это связано с тем, что раньше он использовался для распространения порнографии и азартного контента, передает РИА «Новости».

24 июля Илон Маск сообщил о ребрендинге соцсети. Птицу на голубом фоне заменит белая буква «Х» на черном фоне. Миллиардер уже поставил этот логотип вместо своего фото профиля. Кроме того, символ установили на здании офиса.