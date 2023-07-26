Новый адрес Twitter заблокировали в Индонезии
После того, как в социальной сети Twitter произошел ребрендинг, она стала недоступна для жителей Индонезии из-за нового адреса.
Жители Индонезии не могут пользоваться соцсетью, потому что адрес x.сom заблокирован в стране. Как объяснили власти, это связано с тем, что раньше он использовался для распространения порнографии и азартного контента, передает РИА «Новости».
24 июля Илон Маск сообщил о ребрендинге соцсети. Птицу на голубом фоне заменит белая буква «Х» на черном фоне. Миллиардер уже поставил этот логотип вместо своего фото профиля. Кроме того, символ установили на здании офиса.
Ранее «ФедералПресс» писал, что Дмитрий Медведев оценил новый логотип соцсети. По его мнению, символ имеет связь со спецоперацией на Украине.