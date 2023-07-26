Samsung представила новый компактный смартфон Galaxy Z Flip5

В ходе крупной презентации Galaxy Unpacked 2023 компании Samsung представила новый компактный смартфон Z Flip5.

© Samsung

Главная фишка новинки - большой внешний экран, который в сложенном состоянии занимает большую часть лицевой панели.

Таким образом с девайсом намного легче взаимодействовать, не раскрывая его.

Гаджет работает на топовом процессоре Snapdragon 8 Gen 2 (4 нм) от Qualcomm. Он компонуется 8 Гб оперативной памяти и 256 или 512 Гб постоянной.

Представила новинку голливудская актриса Сидни Суини - звезда сериала "Эйфория".