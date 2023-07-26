Новые чехлы Casetify покажут внутреннее устройство смартфонов

Новые чехлы Casetify «вывернут» ваш iPhone наизнанку
Casetify представила новую коллекцию чехлов и аксессуаров для iPhone 14. Обновленная коллекция Inside Out демонстрирует внутреннюю схему iPhone 14. Выглядит как Nothing Phone «на максималках».
В отличие от предыдущих коллабораций компания теперь обращает свой взор внутрь устройств. Дизайн позволяет пользователям «продемонстрировать» внутреннюю работу телефонов.
Чехлы предлагают различные уровни защиты - от тонких до более прочных вариантов, способных выдержать падения и удары.
На этом нишевом рынке компания CASETiFY сталкивается с определенной конкуренцией: компания Spigen уже предлагает аналогичные чехлы для смартфонов iPhone 14-й серии по более низкой цене, сообщает 9to5Mac.
Интересно, что такие чехлы доступны также и для ноутбуков MacBook, смартфонов Pixel 7 Pro, Samsung Galaxy S23 и Z Fold4 и Flip4.