Ученые открыли сверхпроводимость при комнатных условиях

Ученые из Южной Кореи случайно открыли сверхпроводимость при комнатных температуре и давлении. Статья о научном прорыве выложена на сайте-библиотеке статей arXiv.

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Само открытие трудно переоценить, поскольку ученые пытались добиться сверхпроводимости материала при комнатных условиях уже более ста лет. Она открывает для человечества множество новых возможностей: передачу электричества без потерь, левитацию, квантовые технологии без охлаждения материалов до крайне низких температур и многое другое.

В южнокорейской сети научных статей публикация была выложена еще 30 апреля, однако внимание на нее обратили лишь после публикации на портале arXiv. Исследователи отмечают, что проблема с обнаружением «бытовой» сверхпроводимости существовала из-за ограниченного понимания этого явления физиками.

Открытие было сделано с использованием статистической термодинамики, основанной на теории жидкостей. Согласно гипотезе, необходимо было ограничить число электронных состояний — фактически привести их к одномерному. При этом электрон-электронные взаимодействия должны быть достаточно частыми, чтобы электроны обладали свойствами, присущими жидкости.

В ходе множества экспериментов ученые смогли разработать материал, который получил название LK-99. Экспертам удалось доказать его сверхпроводящие свойства с помощью критической температуры, нулевого сопротивления, критического тока, критического магнитного поля и эффекта Мейсснера — когда элемент левитирует в магнитном поле.