Stories в Telegram заинтересовали малый бизнес

Эффективность Stories, нового инструмента в Telegram, оценил пока только малый бизнес. Он уже активно использует формат для продвижения, при этом рекламные агентства и блогеры не могут его полноценно применять. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

Основную выгоду от запуска формата в Telegram получили индивидуальные предприниматели и частные специалисты: истории доступны только тем, кто имеет контакт в телефонной книге. Stories позволяет им ставить кликабельные ссылки на сайты или каналы. Там клиенты могут там посмотреть портфолио работ специалиста или салона.

Руководитель агентства инфлюенс-маркетинга LabelUp Юлия Долгова поясняет, что салон красоты, номер которого есть в телефонной книге, может, например, напомнить клиенту о скидке. А вот номера телефонов известных блогеров есть у единиц, поэтому для них инструмент пока не рабочий.

С ней не согласна директор по диджитал-спецпроектам Media Instinct Group Дарья Кутырева. Она отмечает, что формат позволяет лидерам мнений эффективнее взаимодействовать с рекламодателями. Например, их сторисы способствуют поиску новых лиц для рекламных кампаний.

Однако эксперты надеются, что Telegram доработает формат, в частности, добавит возможность публиковать Stories сообществам и каналам для подписчиков.

«Это могут быть опросы, реакции, тесты, кликабельные стикеры для ссылок — это позволит создать полноценный инструмент для SMM и инфлюенс-маркетинга», — полагает Долгова.