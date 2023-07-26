Перечислены самые бесполезные новые функции iPhone

В смартфонах iPhone с версией операционной системы iOS 17 появились новые функции, которые являются бесполезными для подавляющего большинства пользователей. Об этом рассказали техноблогеры с портала «Палач».

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«Эти фичи Apple почему-то усиленно продвигает, хотя на практике они не такие уж и важные», — говорится в статье.

Авторы перечислили три функции, которые, по их мнению, не пригодятся почти всем пользователям «айфонов».

Функция «Расстояние до экрана» сообщит, когда смартфон поднесен слишком близко к глазам для защиты зрения. Однако на практике большинство пользователей не будут выполнять рекомендации и продолжат смотреть в экран с близкого расстояния, уверены техноблогеры.

В настройках функции нельзя добавить исключения для избранных приложений. Например, для онлайн-игр, в которых подобная рекомендация будет раздражать, посетовали авторы.

Функция «Ожидание», показывающая настольные часы, работает только на iPhone с Always-on-display. В других случаях экран просто погаснет через несколько секунд, отметили блогеры.

К тому же для работы функции «айфон» надо обязательно подключить к зарядке и всегда иметь при себе подставку для нормальной работы, что крайне неудобно, констатировали в «Палаче».

Функция добавления постеров для контактов в «Телефонной книге» необычна, но вряд ли большинство пользователей захотят тратить много времени на настройку всех данных о каждом контакте, уверены авторы.

«Большинству будет лень настраивать каждый новый контакт под себя. Тем более в 2023 году, когда все сидят в мессенджерах», — заключили техноблогеры.