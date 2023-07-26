Процессоры Intel станут дороже

По сообщениям из немецких оптовых кругов, компания Intel планирует в ближайшее время повысить цены на свои процессоры Core. В качестве причин повышения цен называются рефинансирование новых заводов и реструктуризация компании. Ожидается, что это повышение коснется и будущего поколения процессоров.

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Новость появилась после того, как читатель форума PC Games Hardware поделился информацией о переписке Intel с оптовыми партнерами. Затем уже само издание подтвердило эту информацию со ссылкой на немецких оптовиков, которые получили соответствующее письмо от Intel о повышении цен.

В письме Intel говорится, что все процессоры Core, находящиеся в продаже или производстве, станут дороже. Это касается серий Core-i-12000 (Alder Lake), Core-i-13000 (Raptor Lake) и Core-i-14000 (Raptor Lake Refresh), а также грядущих процессоров Core и Core Ultra, цены на которые будут повышены заранее.