Госдума запретила регистрацию на сайтах РФ с иностранной электронной почты

По словам, главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, нововведение коснется не всех российских сайтов, только тех, где есть регистрация и аутентификация пользователя. Пройти такую регистрацию можно будет по номеру телефона, через портал Госуслуги, с помощью Единой биометрической системы, через электронную почту российских сервисов, а также с использованием идентификаторов на российских ресурсах. При этом запрещается использовать аккаунты иностранных сервисов, например Google или Apple ID.