Госдума запретила регистрацию на сайтах РФ с иностранной электронной почты

Госдума запретила регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты
Российские парламентарии на последнем пленарном заседании весенней сессии приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, предполагающий запрет регистрации на российских сайтах с помощью иностранных сервисов электронной почты.
Соответствующие нормы содержатся в инициативе, направленной на запрет для иностранных лиц выступать владельцами российских новостных агрегаторов. Новые нормы вступают в силу с 1 декабря 2023 года, передает ТАСС.
По словам, главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, нововведение коснется не всех российских сайтов, только тех, где есть регистрация и аутентификация пользователя. Пройти такую регистрацию можно будет по номеру телефона, через портал Госуслуги, с помощью Единой биометрической системы, через электронную почту российских сервисов, а также с использованием идентификаторов на российских ресурсах. При этом запрещается использовать аккаунты иностранных сервисов, например Google или Apple ID.
В то же время Хинштейн разговоре с «Газетой.Ru» уточнил, что россияне, имеющие регистрацию на российских сайтах с использованием иностранной электронной почты, сохранят доступ к сервисам.
«Закон не имеет обратной силы. … Норма касается только тех интернет-ресурсов, где есть регистрация пользователей. Для доступа, например, на «Яндекс», регистрации не требуется», – сказал Хинштейн, добавив, что это касается и «Госуслуг».