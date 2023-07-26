Ученые нашли одно из древнейших преднамеренных захоронений

Международная команда археологов под руководством Австралийского национального университета обнаружила на индонезийском острове Кисар одно из древнейших двойных погребений Homo sapiens в Уоллесии. Результаты исследования ученых были представлены в препринте (версия исследовательской работы, опубликованная до размещения в рецензируемом научном журнале), опубликованном в репозитории Research Square.

© Газета.ru

Уоллесия — биогеографический регион, включающий группу островов, отделенных глубоководными проливами от азиатского и австралийского континентальных шельфов. Расположен между Сундаландом на западе, Австралией на юге и Новой Гвинеей на востоке.

Раскопки проводились в пещере Рату-Мали-2. Исследователи обнаружили двух покойных, похороненных в общей могиле. Анализ останков показал, что эти люди жили около 15,5–14,7 тысячи лет назад.