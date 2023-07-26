Новый браузер Arc 1.0 стал доступен всем пользователям macOS

Команда американского стартапа The Browser Company завершила двухлетнее бета-тестирование своего браузера Arc 1.0.

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Он был создан на базе движка Chromium. Соответственно, браузер совместим с расширениями для Google Chrome. На данный момент Arc 1.0 доступен пользователям операционных систем macOS и iOS, для Windows эта версия должна появиться к концу текущего года, пишет The Verge.

Вкладки Arc находятся в левой части рабочего пространства, которые пользователь может группировать по своему желанию. Здесь также есть инструменты для изменения дизайна страниц, создания заметок, досок для совместной работы и т.д. Кроме того, имеется поддержка режима "картинка-в-картинке".

По заявлению разработчиков, их конечной целью является создание "операционной системы для интернета", а потому в дальнейшем в Arc 1.0 можно будет увидеть еще больше функций.

Вместе с тем у браузера, как и у многих других платформ, работающих на базе Chromium, возникли проблемы с производительностью. Так, при открытии большого числа вкладок увеличивается расход оперативной памяти, а потому они могут нестабильно работать.