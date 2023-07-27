Новейший Samsung Galaxy Z Fold5 сравнили с Google Pixel Fold

Samsung представила на мероприятии Unpacked свой последний флагманский смартфон - складной Galaxy Z Fold 5. Смартфон по цене $1800 очень похож на прошлогодний Z Fold 4, но The Verge решили сравнить его с конкурентом - Google Pixel Fold, который вышел этим летом.

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Pixel Fold был представлен компанией Google всего месяц назад и стал отличной первой попыткой с неплохими камерами и удобным внешним экраном. Однако ему все же немного не хватает оптимизации программного обеспечения по сравнению с линейкой Galaxy Fold.

Если сравнивать эти два раскладных устройства, то главное различие заключается в дизайне экрана. Galaxy Z Fold 5 может похвастаться высоким и тонким 6,2-дюймовым внешним дисплеем и 7,6-дюймовым внутренним дисплеем. С другой стороны, Pixel Fold имеет 5,8-дюймовый внешний экран и 6,2-дюймовый внутренний, который раскрывается в альбомной ориентации.

The Verge

Несмотря на разницу в соотношении сторон и удобстве использования, устройства имеют много общих черт, включая объем оперативной памяти, степень защиты IPX8, расположение сканера отпечатков пальцев, частоту обновления экрана 120 Гц и цену.