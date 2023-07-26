У Lenovo вышел необычный ноутбук с двойным экраном

Компания Lenovo запустила в Индии продажи своего необычного ноутбука Yoga Book 9i, который оснащен сразу двумя экранами. Об этом сообщает портал FoneArena.

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Ноутбук получил два 13,3-дюймовых 2.8K OLED-дисплея со 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и поддержкой технологии Dolby Vision HDR. За производительность ноутбука отвечает процессор Intel Core i7-1355U 13-го поколения с графикой Intel Iris Xe. Компьютер также имеет 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD PCIe Gen 4 емкостью 1 ТБ.

Оригинальная технология двойного экрана позволяет Lenovo Yoga Book 9i работать в нескольких сценариях: в режиме ноутбука, планшета и «палатки». По заверениям производителя, конвертируемый форм-фактор обеспечивает повышенную гибкость, идеально подходящую для гибридных рабочих пространств и использования в дороге.

Одной из уникальных особенностей устройства является подставка, которая позволяет пользователям комфортно работать в дороге в сочетании с отсоединяемой Bluetooth-клавиатурой и стилусом Smart Pen.