Запуск Crew Dragon с космонавтом Борисовым к МКС перенесли на 17 августа

Запуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС), в экипаж которого войдет российский космонавт Константин Борисов, перенесен на 17 августа. Об этом сообщил менеджер коммерческой программы полетов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Стив Стич.

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Ранее планировалось, что запуск миссии Crew 7 состоится 15 августа с космодрома в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде, однако специалистам понадобилось дополнительное время для подготовки стартовой площадки.

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"Из-за необходимости переоснащения площадки с конфигурации, которая используется при запусках [ракеты-носителя] Falcon Heavy, на ту, которая применяется для старта [миссий] Crew, мы скорректировали дату запуска, поменяв ее на 17 августа", - сказал Стич на пресс-конференции.

Он добавил, что старт запланирован на 06:56 по времени Восточного побережья США (13:56 мск). Ожидается, что корабль произведет стыковку на следующий день в 02:45 (09:45 мск).

Борисов полетит в качестве специалиста седьмой миссии SpaceX по смене экипажа орбитального комплекса в рамках программы перекрестных полетов. Вместе с ним в экипаж войдут астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава. В первой половине 2024 года, как ожидается, на орбитальную станцию в составе миссии Crew 8 отправится российский космонавт Александр Гребенкин.