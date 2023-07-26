Банковский троян Casbaneiro начал обходить контроль учетных записей

Банковский троян Casbaneiro начал обходить контроль учётных записей (UAC)
Операторы банковского трояна Casbaneiro начали использовать метод обхода контроля контроля учётных записей (User Account Control, UAC) для получения полных прав администратора на атакованных компьютерах.
Исследователи из компании Sygnia считают, что авторы Casbaneiro совершенствуют свои техники для ухода от детектирования и незаметного выполнения кода на устройствах жертв.
«Нововведения, которыми киберпреступниками оснастили свою вредоносную программу, создают серьёзные риски для финансовых организаций во многих странах», — пишут специалисты в отчёте.
Casbaneiro (или как его ещё называют — Metamorfo и Ponteiro) известен сообществу кибербезопасников как банковский троян. В июле 2021 года Microsoft предупреждала о его активности: вредонос стоял за спамерской кампанией и использовал HTML smuggling.
Атаки Casbaneiro, как правило, начинаются с фишингового письма с вредоносным вложением, которое при запуске разворачивает в системе троян. Параллельно на устройство сбрасывается скрипт, отвечающий за снятие цифрового отпечатка машины и сбора системных метаданных.
Casbaneiro на начальной стадии сопровождает ещё один бинарник — Horabot. Его задача — «двигать» вредонос латерально по сети, заражая других сотрудников кредитных организаций.
В последних атаках операторы немного изменили подход: всё начинается с целевого фишинга, а в письме есть ссылка на HTML-файл. Последний перенаправляет пользователя на загрузку RAR-архива.
Вторым важным изменением стало использование исполняемого файла fodhelper.exe, который и отвечает за обход UAC. Вредонос также создаёт директорию C:\Windows[пробел]\system32, в которую копируется fodhelper.exe.