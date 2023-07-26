Компания МТС представила подписку на смартфоны. Пользователи смогут использовать смартфон в течение 12 месяцев за 70% его начальной стоимости.

На данный момент пользователям доступно 25 моделей смартфонов. По подписке можно получить устройство стоимостью от 5 000 рублей до 122 000 рублей. Присутствуют бренды Apple, Xiaomi, Tecno, Realme, Samsung и Honor.

Новый сервис от МТС получил название Share It. Для оформления смартфона по подписке необходимо заполнить заявку на сайте компании. Изначально новая услуга станет доступна пользователям из Москвы.

«До конца сентября Share It будет масштабирован во всех столичных салонах, а до конца года во всех регионах присутствия МТС»,— пообещали в компании.