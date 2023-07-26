Ученым удалось приблизиться к раскрытию тайны линии Уоллеса — границы распространения животных между Австралией и островами Индонезии. Теорию ее возникновения выдвинули эксперты из Австралийского национального университета в статье для журнала Science.

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Линия Уоллеса представляет собой границу распространения животных, по разные стороны которой наблюдаются очень различные виды. В частности, на Австралии проживают кенгуру и коалы — они не встречаются на близко расположенных Борнео и других островах Индонезии. Асимметрия в их расселении всегда была загадкой для ученых.

«Если вы отправитесь на Борнео, вы не увидите сумчатых млекопитающих, но если вы отправитесь на соседний остров Сулавеси, то увидите. С другой стороны, в Австралии нет типичных для Азии млекопитающих, таких как медведи, тигры или носороги», — подчеркнул доктор Алекс Скилс.

Однако теперь ученые считают, что все связано с движением тектонических плит. Так, около 35 млн лет назад Австралия располагалась гораздо южнее и была связана с Антарктидой. В какой-то момент она отделилась от нее и долгие годы дрейфовала в сторону Азии, пока не столкнулась с ней.

«Это столкновение породило вулканические острова, которые мы теперь знаем как Индонезию. Наше исследование показывает, что гораздо больше групп азиатской фауны пересекло перешеек и обосновалось в Австралии, нежели в противоположном направлении», — подчеркнул Скилс.

Чтобы выяснить, какие виды пересекли линию Уоллеса, ученые проанализировали 20 тысяч видов животных. Обнаружилось, что те разновидности животных, которые эволюционировали в сухой и засушливой Австралии, не могли выжить в более влажных тропических островах на севере. Те, кто смог приспособиться к дефициту осадков, ушли в Австралию.