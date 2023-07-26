Отмечается рост спроса на услуги дата-центров подальше от Москвы

По информации предоставленной хостинг-провайдерами изданию «Коммерсантъ», все больше российских компаний выражают желание перенести свои данные из дата-центров в Московском регионе за Урал. Участники рынка объясняют эту ситуацию перенаправлением бизнеса на региональные рынки и повышенными требованиями к безопасности данных. Источники издания «Ъ» уточняют, что речь идет также о физической безопасности, так как повысился риск террористических угроз и атак беспилотников на столицу.

Крупные российские компании начали перемещать обработку критической информации из Москвы в центры обработки данных (ЦОД) за Урал, как сообщают два источника из хостинг-провайдеров газете «Ъ». Один из собеседников говорит: «Если раньше компании, даже те, что работали в регионах, стремились к централизованному хранению информации и консолидации ее в Москве, так как здесь осуществлялась основная бизнес-деятельность, то сейчас наблюдается обратная тенденция».

«Ростелеком» подтверждает спрос на размещение ЦОД за Уралом. В сегменте облачных сервисов в Екатеринбурге и Новосибирске компания отмечает рост спроса на уровне 20–30% по сравнению с предыдущим годом.

«ЦОД в этих городах в ближайшей перспективе будут расширяться, и планируется удвоение количества стойко-мест в ближайшие пять лет», — сообщает компания.