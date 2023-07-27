В Риме нашли руины потерянного театра Нерона

Итальянские археологи во время раскопок неподалеку от Ватикана обнаружили руины театра Нерона. Императорский театр неоднократно упоминался в исторических хрониках, но его местонахождение до последнего времени оставалось неизвестным.

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Руины обнаружили в саду Палаццо делла Ровере в Риме. Исследования там проводятся с 2020 года в рамках запланированной реконструкции памятника архитектуры. Палаццо занимает целый квартал вдоль Виа делла Консилиационе, ведущей к площади Святого Петра, и принадлежит древнему ватиканскому ордену, хотя в настоящее время сдается под отель.

Официальные лица назвали результаты раскопок «исключительными». Археологи обнаружили мраморные колонны и штукатурку, украшенную сусальным золотом. Исследования подтвердили, что театр Нерона, упоминаемый в текстах Плиния Старшего, действительно существовал и располагался недалеко от реки Тибр.

В число находок также вошли стеклянные цветные чаши Х века и редкие керамические изделия. Ученые отметили, что до этого времени было найдено всего семь стеклянных чаш той эпохи, а во время раскопок удалось обнаружить еще семь, сообщает The Associated Press.