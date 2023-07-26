«Яндекс» научил «Алису» понимать команды без прямого обращения к ней

«Яндекс» обучил своего голосового ассистента «Алису» понимать быстрые команды — теперь необязательно называть её по имени, чтобы о чём-то попросить, можно сказать «Выключи свет» или «Тише». Об этом Sostav сообщили в пресс-службе компании, уточнив, что включить быстрые команды можно в настройках приложения «Дом с Алисой».

В «Яндексе» пояснили, что «Алиса» знает больше 20 быстрых команд. Среди них — играй, стоп, хватит, выше, ниже, домой. С их помощью можно включать и выключать свет, управлять просмотром фильмов, слушать музыку и регулировать громкость. При этом они не прерывают речь «Алисы», как другие команды.

Видео дня

Например, если голосовой ассистент слишком громко отвечает на вопрос, можно сказать «Тише!». Это не помешает ей договорить до конца. Пользователи могут сами выбрать, какие быстрые команды использовать.

«Яндекс»

Сергей Мельник, руководитель «Алисы» и умных устройств «Яндекса»:

«Мы всегда хотели, чтобы в общении «Алиса» была похожа на человека. Поэтому мы научили её говорить шёпотом, передавать эмоции с помощью интонаций, узнавать по голосу членов семьи. Быстрые команды — ещё один шаг в эту сторону. Мы сами прекрасно понимаем из ситуации, когда к нам обращаются. Теперь и «Алиса» так тоже умеет».

Внедрение быстрых команд — технически сложная задача, подчеркнули в компании. Во-первых, нужно было научить «Алису» воспринимать быстрые команды как активационные слова. Для этого использовали тот же алгоритм, что при обучении словам «Алиса» и «Яндекс».

Во-вторых, как отметили в «Яндексе», важно было «свести к минимуму ложные срабатывания». Для этого изменили чувствительность «Алисы» и научили её не реагировать на бессмысленные команды. Например, на команду «пауза», когда ничего не играет.

Новая опция доступна во всех «Станциях», указали в компании. Если соединить колонку с телевизором, можно будет управлять и просмотром видео.