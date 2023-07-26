Популярный смартфон Xiaomi исчез из продажи из-за высокого спроса

На складах Xiaomi закончились популярные модификации флагманского смартфона Redmi K60 Pro, сообщает портал MyDrivers.
Смартфон Redmi K60 Pro пользуется большим спросом, в связи с чем исчез из продажи на крупных онлайн-площадках Xiaomi Mall и JD. Теперь пользователи могут заказать только версию 8/128 ГБ. Фанаты обратились за помощью к президенту Xiaomi Group и генеральному менеджеру бренда Redmi Лу Вейбингу с просьбой вернуть Redmi K60 Pro на склады, но пока не получили ответа.
Redmi K60 Pro является одним из самых продаваемых смартфонов в Китае. За первые пять минут онлайн-продаж было реализовано 300 тыс. устройств. В июне 2023 года в рамках распродажи объем продаж этого смартфона превысил 1 млн единиц.
Redmi K60 Pro получил флагманское «железо» и стоимость на уровне среднебюджетных устройств. При цене от 3,3 тыс. юаней (около 41,5 тыс. руб.) смартфон предлагал чип Snapdragon 8 Gen 2, качественный AMOLED-дисплей с разрешением 2К и частотой обновления 120 Гц, а также оперативную памятью LPDDR5X емкостью до 16 ГБ. Устройство также получило аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной на 30 Вт.