Популярный смартфон Xiaomi исчез из продажи из-за высокого спроса

На складах Xiaomi закончились популярные модификации флагманского смартфона Redmi K60 Pro, сообщает портал MyDrivers.

Смартфон Redmi K60 Pro пользуется большим спросом, в связи с чем исчез из продажи на крупных онлайн-площадках Xiaomi Mall и JD. Теперь пользователи могут заказать только версию 8/128 ГБ. Фанаты обратились за помощью к президенту Xiaomi Group и генеральному менеджеру бренда Redmi Лу Вейбингу с просьбой вернуть Redmi K60 Pro на склады, но пока не получили ответа.

Redmi K60 Pro является одним из самых продаваемых смартфонов в Китае. За первые пять минут онлайн-продаж было реализовано 300 тыс. устройств. В июне 2023 года в рамках распродажи объем продаж этого смартфона превысил 1 млн единиц.