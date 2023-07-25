Apple разрабатывает новое игровое устройство

Управление по патентам и товарным знакам США (USPTO) выдало Apple патенты на устройство, которое может быть использовано для управления в играх на Apple TV. Об этом сообщает ресурс Patently Apple.

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Патент описывает устройство, которое может работать в двух режимах. Один предназначен для управления функциями Apple TV, а второй для прохождения видеоигр. Переключение между режимами может осуществляться физически за счет изменения положения некоторых деталей устройства.

Помимо привычных кнопок для управления громкостью, перемещения по меню, подтверждения действия и не только, пульт может получить стик, аналогичный тому, что используется в контроллерах от игровых приставок. В зависимости от режима работы назначение клавиш может меняться.

Конструкция устройств предполагает, что оно может складываться пополам или даже разделяться на две части. Часть кнопок при этом может менять свое положение.