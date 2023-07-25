Стало известно о схеме мошенников с онлайн-магазинами

Специалисты информационной безопасности ВТБ рассказали о новой мошеннической схеме на желании «непыльной» работы

Мошенники придумали новую схему обмана, обещая людям быстрые и большие деньги за просмотр товаров в интернет-магазинах. Похожие сообщения начали приходить от зарубежных номеров в мессенджерах. В них обещают выплаты до 30 тысяч рублей в день и до 360 тысяч в месяц.

Эта схема работает по принципу пирамиды: чтобы начать «работать», нужно внести небольшую сумму денег на счёт так называемого «работодателя». Затем обещают высокий доход, который будет расти с увеличением просмотров товаров. Но на самом деле, как только жертва вкладывает свои деньги, мошенники исчезают, и человек остаётся без средств.