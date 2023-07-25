Россия пришла на помощь НАСА из-за проблем с электропитанием в Хьюстоне
Руководитель программы Международной космической станции (МКС) в НАСА Джоэль Монталбано заявил, что при возникновении проблемы с электропитанием в Центре Управления полетами (ЦУП) в Хьюстоне, американское космическое ведомство поддерживало связь с МКС через Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Сегодня утром <...> у нас возникли проблемы с электропитанием ЦУП Хьюстона и мы потеряли возможность осуществлять командование, в том числе голосовое общение и получение телеметрических данных, проблема была не на станции, это произошло полностью на Земле», – рассказал он.
Монталбано добавил, что НАСА удалось связаться с экипажем через российские системы. В результате ни экипаж, ни сама станция не подверглись опасности.
Он также рассказал, что в течение 90 минут ЦУП перевели на резервные системы питания, после чего связь со станцией была восстановлена. Сейчас НАСА выясняет причины возникших проблем и поддерживает связь с МКС в штатном режиме.
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