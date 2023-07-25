Названа стоимость нового смартфона Samsung Galaxy Z Fold 5 в России

Новые смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5 будут продаваться в российских магазинах по цене от 190 и 110 тыс. руб. соответственно. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group и главный редактор Mobile-Review Эльдар Муртазин.

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По данным Муртазина, 190 тыс. руб. будет стоить версия Galaxy Z Fold 5 с хранилищем пользовательских данных объемом 256 ГБ. За версию на 512 ГБ ритейлеры будут просить 200 тыс. руб. Самая дорогая модификация с хранилищем на 1 ТБ обойдется россиянам уже в 220 тыс. руб.

В свою очередь за 110 тыс. руб. можно будет купить Galaxy Z Flip 5 на 256 ГБ. За «раскладушку» на 512 ГБ ритейлеры попросят уже 120 тыс. руб.

«Для сравнения Fold 4 можно купить от ста тысяч рублей, и за эти деньги модель отличная. У Fold 5 шансов против Fold 4 нет (изменений очень мало)», – написал Муртазин.

Аналитик утверждает, что в России продажи Samsung Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5 начнутся раньше, чем в других странах. Точную дату эксперт не раскрыл.