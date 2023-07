Apple закроет популярный сервис в конце июля

Уже 26 июля компания компания Apple остановит работу сервиса для хранения фотографий онлайн My Photo Stream. Об этом сообщает издание TechRadar.

My Photo Stream появился еще в 2011 году как платформа для временного хранения фотографий. В сервис автоматически загружались 1000 последних фотографий с iPhone, после чего они становились доступными на всех устройствах Apple пользователя.

После закрытия My Photo Stream, хранящиеся в сервисе фотографии будут автоматически удалены или перенесены в iCloud Photos. Последнее будет возможно только в том случае, если пользователь оплатил подписку на этот сервис.

TechRadar рекомендует убедиться в том, что в My Photo Stream не хранятся ценные файлы. Для этого нужно на iPhone открыть приложение «Фотографии», перейти во вкладку «Альбомы» и найти на открывшейся странице папку My Photos Stream. Далее нужно выбрать все нужные фотографии и нажать кнопку «Сохранить изображения». После этой процедуры снимки сохраняться в памяти смартфона локально и не будут удалены после закрытия My Photo Stream.