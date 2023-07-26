Новый вирус Realst нацелился на компьютеры Apple

Киберпреступники запустили новую вредоносную программу-похититель «Realst», направленную на пользователей Windows и macOS, в том числе macOS 14 Sonoma, в рамках масштабной кампании.

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Обнаруженная исследователем безопасности iamdeadlyz вредоносная программа распространяется через поддельные блокчейн-игры Brawl Earth, WildWorld и другие. Анализ, проведенный SentinelOne, показал, что Realst написан на языке программирования Rust, и некоторые его варианты уже нацелены на macOS 14 Sonoma еще до ее публичного релиза.

После установки Realst работает в фоновом режиме, похищая данные веб-браузера, включая пароли, и отправляя их злоумышленникам. Примечательно, что вредоносная программа способна быстро опустошать криптовалютные кошельки.