Twitter столкнется с судебными исками из-за превращения в X

Решение миллиардера Илона Маска переименовать Twitter в X может обернуться для компании юридическими последствиям, поскольку ряд компаний уже имеют право интеллектуальной собственности на ту же букву. Об этом сообщает агентство Reuters.

Гербен утверждает, что только в США в самых различных отраслях существует около 900 товарных знаков, которые включают в себя букву X. В частности, право на использование X в качестве бренда имеют Microsoft и Meta (признана в России экстремистской и запрещена). Первый IT-гигант использует X в продвижении бренда Xbox, а за вторым зарегистрирована сине-белая X для использования в категориях «программное обеспечение» и «социальные сети».