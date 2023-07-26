Астрономы запечатлели момент рождения гигантской планеты

С помощью двух самых мощных телескопов в мире ученые смогли рассмотреть начало формирования гигантской газовой планеты, похожей на Юпитер. Рождение планеты происходило у звезды V960 Mon, расположенной примерно в 5000 световых годах от Земли в созвездии Единорога.

© ESO/ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/Weber et al.

Ученые начали наблюдать за звездой в 2014 году, когда ее яркость резко возросла в 20 раз, а через несколько месяцев снова снизилась. Причина такой вспышки оставалась неизвестной.

Новое исследование показало, что рядом с V960 Mon находится звезда-компаньон. Кроме того, она обладает закрученными спиральными рукавами, где газ и пыль постепенно объединяются в планеты.

От звезды отходят по меньшей мере четыре рукава. Они простираются на расстояние, превышающее всю Солнечную систему. Скопления газа на снимке выглядят желтыми, а голубым обозначены сгустки, готовые коллапсировать и образовать новую планету.

Ученые заявили, что им впервые удалось обнаружить скопления вокруг молодой звезды, которые потенциально могут привести к рождению планет-гигантов. Телескоп ALMA показал, что рукава медленно разрушаются, а газ и пыль собираются в огромные сгустки по всей структуре.

Наблюдения за рождающимися планетами позволяет ученым лучше понять эволюцию Солнечной системы. Они показали, что новорожденные планеты возникают, когда большое количество вещества на орбите молодой звезды сжимается и коллапсирует, сообщает Astrophysical Journal Letters.