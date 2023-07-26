На спутнике Юпитера нашли перекись водорода

Международная группа ученых нашла доказательства наличия перекиси водорода на Ганимеде – одним из галилеевых спутников Юпитера. Но это вещество присутствует только в высоких широтах.

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Открытие сделали благодаря телескопу «Джеймс Уэбб». Его данные также помогли ученым лучше исследовать поверхность космического тела.

Ганимед – крупнейший спутник Солнечной системы. Но до последнего времени он оставался малоизученным. Астрономы уделяли значительно большее внимание Европе, где, как считается, могут присутствовать необходимые условия для развития жизни.

Предыдущие исследования показали, что на многие спутники Юпитера, в том числе Ганимед, влияет его мощное магнитное поле. Магнитосфера «бомбардирует» поверхность спутника, превращая водяной лед в другие соединения, такие как кислород, озон и перекись водорода.

Раньше исследователи только в теории предполагали наличие перекиси водорода на Ганимеде. В ходе нового анализа они выявили в данных прибора NIRSpec Integral Field Unit полосу поглощения длиной 3,5 микрометра, свидетельствующую о присутствии искомого вещества в северных частях спутника. Кроме того, в низких широтах заметили кислород.

Исследования указали на значительные различия между Ганимедом и Европой. На Европе большая часть перекиси водорода скапливается вблизи экватора.