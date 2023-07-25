Предсказано скорое открытие 400 планет-изгоев с массой Земли

Астрономы из Центра космических полетов имени Годдарда и японского Университета Осаки представили исследование, описывающее первые известные планеты-изгои и предсказывающее скорое открытие как минимум еще 400 таких миров.

© NASA's Goddard Space Flight Center

Как поясняет Phys.org, изгоями называют миры, которые буквально плавают в космосе без привязки к какой-либо звезде. В последние годы исследователи все больше склоняются к мнению о том, что таких миров может существовать намного больше, чем планет, вращающихся вокруг своих звезд.

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Важный прорыв в их исследовании, как предсказывают астрономы, может произойти после старта миссии космического телескопа Nancy Grace Roman. Его запуск запланирован на май 2027 года. Он будет специализироваться на поиске планет-изгоев. Как пишут авторы статьи, этот телескоп уже в обозримом будущем способен открыть как минимум 400 миров-изгоев с массой Земли.

Говорить так ученым позволяют результаты двух исследований, в рамках которых существование двух первых известных планет-изгоев было установлено. Выводы международной команды основаны на девятилетнем исследовании под названием MOA - наблюдения за микролинзированием. Они были проведены в обсерватории Университета Маунт-Джон в Новой Зеландии.

Как объясняют ученые, все, что имеет массу, искажает ткань пространства-времени, включая свет от далеких звезд. Этот свет вынужден огибать объекты, когда проходит рядом с ними. Такие объекты действуют как естественная линза. Они создают краткий всплеск яркости света фоновой звезды, который и дает астрономам подсказки о них самих. Другого способа получения подобной информации у науки пока нет.

"Микролинзирование - это единственный способ найти такие объекты, как маломассивные и свободно плавающие планеты и даже первичные черные дыры, - говорит ведущий автор исследования Такахиро Суми, профессор Университета Осаки. - Очень интересно использовать гравитацию для обнаружения объектов, которые мы никогда не надеялись увидеть напрямую".

При помощи такого метода командой уже обнаружена планета-изгой с массой, сопоставимой с массой Земли. Статья с описанием находки появится в одном из ближайших номеров журнала The Astronomical Journal. В нем же будет опубликована вторая статья, в которой представлен анализ подобных миров в целом. Анонс свидетельствует о том, что планет-изгоев может оказаться примерно в шесть раз больше, чем миров, вращающихся вокруг своих звезд в нашей галактике.

К слову, за несколько последних десятилетий было открыто более 5300 планет за пределами нашей Солнечной системы. Подавляющее большинство из них представляют собой либо огромные, по сравнению с Землей, миры, либо планеты, расположенные очень близко к своим звездам. Эти объекты априори непригодны для той жизни, которую мы знаем. Напротив, последние исследования показывают, что планеты-изгои, как правило, обладают характеристиками, подобными земным.