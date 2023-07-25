IT-эксперт оценил планы запретить регистрацию в Рунете через иностранную почту
IT-эксперт Артем Геллер в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу депутата Госдумы Антона Горелкина о запрете регистрации на российских сайтах при помощи иностранной электронной почты.
Ранее Горелкин подготовил поправки в законодательство, предполагающие запрет на регистрацию на российских сайтах с использованием иностранной электронной почты. Парламентарий предложил четыре способа регистрации: через портал "Госуслуг", по номеру телефона российского оператора, через Единую биометрическую систему или с использованием "иной информсистемы, обеспечивающей авторизацию пользователей сайтов и владельцем которой является гражданин РФ, не имеющий гражданства другого государства, или российское юрлицо с иностранным владением менее 50%". По данным издания "Ведомости", глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн уже дал положительное заключение на проект.
Большие зарубежные компании, которые предоставляют почтовые услуги, имеют доступ к нашим почтовым ящикам и получают оттуда слишком много информации. И это не только логины и пароли по сути от всех наших учетных записей где бы то ни было - на сайтах государственных структур, банковских приложений и так далее. Также они имеют доступ к контенту - пусть и говорят, что обезличенно - как к источнику персонализации рекламы. То есть они имеют прямой доступ к нашим почтовым ящикам.Артем Геллер Главный разработчик официального сайта президента РФ, IT-эксперт
Инициатива Горелкина нацелена на решение вопросов информационной безопасности и сохранности персональных данных, отметил эксперт.
"[Это необходимо], чтобы все учетные записи российских пользователей, их логины и пароли, а также персональная информация находились на российской территории, на российских серверах. Чтобы она не была доступна, например, спецслужбам других стран. Но тут есть один важный момент: если спецслужбам кто-то нужен, то они его все равно найдут и взломают - и не важно, где именно у человека почтовый ящик", — сказал он.
Вместе с тем Геллер отметил, что переход российских пользователей с иностранных почтовых сервисов на отечественные вызовет у них определенные неудобства.
"Есть еще один момент: наши популярные почтовые сервисы пока не славятся хорошей защитой. Но я знаю, что над этим вопросом работают. При этом там совсем недавно произошли большие утечки персональных данных. Так что вопрос информационной безопасности остается открытым. Пока неясно, где лучше и спокойнее", - заявил специалист.
При выборе нового почтового сервиса Геллер посоветовал обращать внимание на отсутствие утечек в его прошлом, а также на "тихое информационное поле вокруг сервиса" и уровень доверия к компании.
По информации газеты "Известия", объем утечек данных о жителях России за полгода превысил общее число россиян.