Большие зарубежные компании, которые предоставляют почтовые услуги, имеют доступ к нашим почтовым ящикам и получают оттуда слишком много информации. И это не только логины и пароли по сути от всех наших учетных записей где бы то ни было - на сайтах государственных структур, банковских приложений и так далее. Также они имеют доступ к контенту - пусть и говорят, что обезличенно - как к источнику персонализации рекламы. То есть они имеют прямой доступ к нашим почтовым ящикам.

Артем Геллер Главный разработчик официального сайта президента РФ, IT-эксперт