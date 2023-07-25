В протопланетном диске вокруг молодой звезды впервые нашли воду

Наблюдения за молодой звездой, похожей на Солнце, позволили ученым раскрыть детали ранней эволюции Солнечной системы. Исследование показало, что скалистые планеты, такие как Земли, могли быть богаты водой с самого рождения.

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Звезда PDS 70 расположена примерно в 370 световых годах от Земли. Ее возраст оценивается в 5,4 миллиона лет, она моложе и холоднее Солнца, а также на четверть менее массивна. Вокруг нее возник протопланетный диск с формирующимися планетами.

«Наблюдая за этим, мы можем проследить, как формировались планеты в нашей Солнечной системе и каков был их химический состав», – рассказали ученые.

Установить химический состав диска помог телескоп «Джеймс Уэбб» с чувствительными камерами. Прибор среднего инфракрасного диапазона показал, что вблизи центра диска присутствует воды в виде горячего пара температурой около 330 градусов по Цельсию.

В Солнечной системе именно в центральной зоне сформировались Земля и другие скалистые планеты. Исследование ученых показало, что будущие планеты системы PDS 70 смогут «черпать воду из значительного резервуара» и теоретически стать пригодными для жизни.

PDS 70 – первый относительно старый планетообразующий диск, на котором ученые обнаружили воду. Раньше считалось, что мощное излучение молодой звезды «выжигает» все воду в своих окрестностях, и новые планеты могут получить ее только извне, сообщает Nature.