Матвиенко заявила о рисках использования iPhone в служебных целях

Матвиенко посоветовала госслужащим не использовать iPhone в служебных целях
Госслужащим не следует использовать iPhone в служебных целях для безопасности. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
— Почему отказываться от iPhone? По крайней мере, точно нельзя использовать в служебных целях, потому что наши «не партнеры», так скажу, весь мир прослушивают, и это уже давно доказано, и это никто не отрицает, что такая возможность есть, — сказала она.
При этом полный отказ от техники Apple будет возможен тогда, когда собственное производство станет достаточно конкурентоспособным, передает слова председателя Совфеда РИА Новости.
Недавно сотрудникам Министерства просвещения России запретили использовать технику Apple. Таким образом планируется обеспечить защиту служебной информации и контроль за ее оборотом. Ограничения затронут всех граждан, связанных с министерством.
На текущий момент запрет на использование техники Apple в служебных целях ввели уже для всех сотрудников всех организаций государственной корпорации «Ростех».
Пользоваться смартфонами марки Apple также планируют запретить сотрудникам Минпромторга и подведомственных ему структур.
В конце марта «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что сотрудников администрации президента России призвали отказаться от смартфонов американской фирмы Apple до конца текущего месяца. Причиной является соблюдение мер безопасности, так как данная продукция подвержена взлому и шпионажу со стороны Запада.