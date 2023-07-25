Представлены наушники Sony WF-1000XM5 с автономностью до 12 часов

Sony представила свои флагманские беспроводные наушники WF-1000XM5 с высоким качеством звучания и эффективным шумоподавлением. Новая модель стала компактнее и легче своей предшественницы, при этом сохраняя ту же розничную цену.

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Шумоподавление

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В Sony WF-1000XM5 применяется новый чип Sony Integrated Processor V2, который раскрывает потенциал шумоподавляющего HD-процессора QN2e. Эти чипы управляют микрофонами в обоих наушниках, обеспечивая беспрецедентное качество шумоподавления, которое адаптируется к изменяющейся среде.

Каждый наушник оснащен тремя микрофонами, включая микрофоны с двойной обратной связью, что улучшает подавление низких частот.

Функция шумоподавления работает также во время телефонных разговоров благодаря датчику костной проводимости и алгоритмам шумоподавления на основе искусственного интеллекта. Также предусмотрено подавление шума ветра.

Звучание

Звучание низких частот улучшено по сравнению с моделью WF-1000XM4 благодаря новому динамическому драйверу X, который обеспечивает воспроизведение широкого диапазона частот и чистый вокал. Насадки с шумоизоляцией изготовлены из уникального пенополиуретанового материала, что снижает шум в диапазоне высоких частот.

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Sony WF-1000XM5 поддерживают кодек LDAC, функцию DSEE Extreme для улучшения качества сжатого аудио и технологию имитации присутствия 360 Reality Audio. Гарнитуру можно подключать сразу к двум устройствам по Bluetooth. Наушники также оборудованы звуковыми уведомлениями, функцией автоматического воспроизведения при надевании и адаптивным управлением звуком, а также функцией Speak-to-chat.

Автономность

Автономная работа наушников составляет до 8 часов с включенным ANC, а 3-минутная зарядка обеспечивает час воспроизведения. Без шумоподавления автономность достигает до 12 часов. Поддерживается беспроводная зарядка. Корпус наушников защищен по стандарту IPX4 от брызг.

Прочее

Новая модель WF-1000XM5 на 25% меньше и на 20% легче предшественницы WF-1000XM4. Sony утверждает, что они имеют эргономичную форму, спроектированную по образцу человеческого уха. В комплект поставки включены 4 комплекта сменных пенополиуретановых насадок.

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Sony также заявляет о наличии продвинутого режима прозрачности, поддержке Google Fast Pair и автоматической приостановке музыки, если пользователь начинает говорить вслух.

Стоимость и сроки начала продаж