Россиян предупредили о сильной магнитной буре

Сильная магнитная буря начнется 25 июля и продлится два дня. Об этом сообщает MK.Ru. Пик события приходится на вечер 25 июля.

Причиной магнитной бури стали семь слабых вспышек класса С, произошедших на Солнце. Сообщается, что днем стоит ожидать возмущений геомагнитного поля силой два балла, затем 3 балла, а после шести частов вечера по Московскому времени на Землю обрушится «геоудар» силой 4 балла.

Магнитные бури — сильные возмущения магнитного поля Земли, которые резко нарушают его обычный ход и длятся от нескольких часов до нескольких суток. Это изменения, вызванные вспышками на Солнце. Они могут влиять на спутниковые и другие технологии на Земле, а также на здоровье людей.

Во время сильных магнитных бурь некоторые врачи советуют приготовить прописанные обезболивающие препараты, отказаться от кофе, сигарет, спиртного, энергетиков, жирной и жареной пищи, больше отдыхать и отложить принятие важных решений на более благоприятное время.