Кость возрастом около 80 тысяч лет нашли под Брянском

Кость с неандертальским орнаментом возрастом около 80 тысяч лет нашли под Брянском
Кость с орнаментом возрастом около 80 тысяч лет обнаружили ученые во время раскопок в селе Хотылево Брянской области. Об этом во вторник, 25 июля, сообщил руководитель экспедиции, старший научный сотрудник ИИМК РАН Александр Очередной.
— Уникальность в том, что такие находки на территории Восточной Европы известны только в Заскальной пещере в Крыму, — поделился ученый.
Сам орнамент на кости состоит из зигзага и нескольких дуг, некоторые из которых прорезаны глубже, другие — лишь слегка намечены и видны только при увеличении. По словам Очередного, находка может быть доказательством того, что люди палеолита мыслили не только категориями выживания, передает ТАСС.
В марте статую сфинкса с лицом, предположительно, римского императора Клавдия, обнаружили во время археологических раскопок в провинции Кена в Египте. Под ней специалисты нашли картину времен Римской империи, расписанную иероглифами и демотическим письмом.
Глава московского департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал, что археологи Москвы проводят раскопки в среднем на 600 площадках в год. Так, в прошлом году специалисты исследовали 650 объектов, общая площадь раскопок составила более 10 тысяч квадратных метров.