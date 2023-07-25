Кость возрастом около 80 тысяч лет нашли под Брянском

Кость с орнаментом возрастом около 80 тысяч лет обнаружили ученые во время раскопок в селе Хотылево Брянской области. Об этом во вторник, 25 июля, сообщил руководитель экспедиции, старший научный сотрудник ИИМК РАН Александр Очередной.

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— Уникальность в том, что такие находки на территории Восточной Европы известны только в Заскальной пещере в Крыму, — поделился ученый.

Сам орнамент на кости состоит из зигзага и нескольких дуг, некоторые из которых прорезаны глубже, другие — лишь слегка намечены и видны только при увеличении. По словам Очередного, находка может быть доказательством того, что люди палеолита мыслили не только категориями выживания, передает ТАСС.

В марте статую сфинкса с лицом, предположительно, римского императора Клавдия, обнаружили во время археологических раскопок в провинции Кена в Египте. Под ней специалисты нашли картину времен Римской империи, расписанную иероглифами и демотическим письмом.