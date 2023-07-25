RuStore открыл монетизацию приложений для иностранных разработчиков

В российском магазине приложений для Android RuStore появилась возможность загрузки программ, продвижения и заработка для иностранных разработчиков и издателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу VK.

Официальный магазин приложений открыл консоль для всех иностранных издателей. Для них доступно использование различных технологий RuStore, в том числе платежей, push-уведомлений и геосервисов. Ранее разработчики-нерезиденты РФ могли публиковать на платформе лишь бесплатные приложения.

Загрузка приложений в RuStore по-прежнему бесплатна. В VK подчеркнули, что на данный момент в магазине доступно более 500 зарубежных приложений, в том числе соцсеть Likee, онлайн-игра PUBG и мобильные игры от китайского издателя 37 Games.