В Роскосмосе заявили об угрозе доступа на орбиту

Число орбитальных объектов, размер которых превышает 1 см, к 2030 году увеличится в полтора раза, что будет нести реальную угрозу гарантированному доступу в космос. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Уже сегодня на околоземных орбитах находится свыше 1 млн космических объектов размером больше 1 см, а к 2030 году их число увеличится в 1,5 раза. Это создает реальную угрозу гарантированному доступу в космос, включая выведение и нормальное функционирование космических аппаратов на орбите", - заявили в госкорпорации.

При этом в Роскосмосе подчеркнули, что такая ситуация делает актуальными вопросы безопасности космической деятельности, необходимости разработки правил регулирования и управления "космическим движением" и осведомленности об обстановке в околоземном пространстве.

"Обстановка в околоземном космическом пространстве (ОКП - прим. ТАСС) в последние годы претерпевает значительные изменения. Это обусловлено существенным увеличением объема и разнообразия видов деятельности в ОКП, а также взрывным ростом количества космических объектов техногенного происхождения в наиболее интенсивно используемых областях космоса", - пояснили в пресс-службе, увязав это с активным развертыванием многоспутниковых группировок, что приводит к образованию "огромного количества объектов космического мусора".

Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко во время визита в ЮАР сообщал, что международные правила, согласно которым страны будут запускать на орбиту спутники и управлять их движением во избежание опасных ситуаций могут появиться через пять лет. По его словам, привлекательные орбиты ограничены и их "перенаселенность" будет приводить к опасным ситуациям.