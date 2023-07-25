Посты в обновленном Twitter (заблокирована на территории РФ) будут называться «иксами» (x’s). Как сообщает URA.RU, об этом рассказал владелец социальной сети, бизнесмен Илон Маск в ответ на вопрос пользователя.

Он также отметил, что приобрел Twitter для обеспечения свободы слова, а также ускорения создания «приложения для всего» под брендом X.

Напомним, что Маск приобрел Twitter осенью 2022 года за 44 млрд долларов. Первоначально бизнесмен планировал оформить сделку весной 2022 года, однако передумал из-за затянувшейся проверки количества фейковых аккаунтов на площадке и завышенной статистики.

Накануне он объявил о ребрендинге социальной сети — ее логотип изменился с узнаваемой птицы на букву X. Теперь при переходе по адресу x.com открывается twitter.com. В понедельник на площадке также представили новый логотип.