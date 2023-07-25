Британские разработчики предъявили иск Apple на $1 млрд

Более 1,5 тыс. разработчиков приложений во вторник подали коллективный иск против компании Apple на сумму £785 млн (около $1 млрд) в Великобритании из-за высокой комиссии в онлайн-магазине App Store. Об этом сообщает агентство Reuters.

Иск в апелляционный суд по вопросам конкуренции от лица всех разработчиков подал Шон Эннис, профессор Центра политики конкуренции при университете Ист-Англии.

"Apple является монополистом в сфере распространения приложений на iPhone и iPad, и поэтому имеет возможность взимать чрезмерно высокую комиссию", - заявил Эннис.

По словам представителей Apple, 85% европейских разработчиков в App Store не платят комиссию. Онлайн-магазин обеспечивает доступ к клиентам в 175 странах мира.

Ранее представители Apple заявляли, что планируют разрешить пользователям из стран Евросоюза загружать приложения на устройства iPhone и iPad не только из магазина App Store.