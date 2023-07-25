Британские разработчики предъявили иск Apple на $1 млрд из-за комиссии в App Store
Более 1,5 тыс. разработчиков приложений во вторник подали коллективный иск против компании Apple на сумму £785 млн (около $1 млрд) в Великобритании из-за высокой комиссии в онлайн-магазине App Store. Об этом сообщает агентство Reuters.
Иск в апелляционный суд по вопросам конкуренции от лица всех разработчиков подал Шон Эннис, профессор Центра политики конкуренции при университете Ист-Англии.
"Apple является монополистом в сфере распространения приложений на iPhone и iPad, и поэтому имеет возможность взимать чрезмерно высокую комиссию", - заявил Эннис.
По словам представителей Apple, 85% европейских разработчиков в App Store не платят комиссию. Онлайн-магазин обеспечивает доступ к клиентам в 175 странах мира.
Ранее представители Apple заявляли, что планируют разрешить пользователям из стран Евросоюза загружать приложения на устройства iPhone и iPad не только из магазина App Store.
Причиной такого решения послужили новые правила ЕС, которые требуют от технологических компаний разрешить установку приложений из сторонних источников. Такие приложения должны получать полноценный доступ к функциям устройств. Правила будут применяться к компаниям с рыночной стоимостью не менее €75 млрд и по меньшей мере с 45 млн пользователей в месяц на территории ЕС. Ожидается, что закон вступит в силу в ближайшие месяцы, однако до 2024 года компании не обязаны его соблюдать.