Apple планирует "избавить" iPhone от выреза для камеры
Apple обратилась к Samsung Display и LG Display с просьбой разработать дисплей OLED. Благодаря ему получится делать полностью безрамочные iPhone.
Для достижения этой цели компаниям придется решить проблемы, которые связаны с технологиями инкапсуляции тонкой пленки и подэкранной камеры. Кроме того, поставщики перед завершением работы над конечным продуктом должны будут обеспечить пространство для антенн, пишет WCCF Tech.
Тенденция перехода Apple от широких к более узким рамкам смартфонов наблюдается уже давно. Это можно видеть на примере iPhone 14 и iPhone 15. Вместе с тем при попытке полностью избавиться от этого элемента компания не намерена использовать изогнутые панели.