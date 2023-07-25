Apple планирует «избавить» iPhone от выреза для камеры

Apple обратилась к Samsung Display и LG Display с просьбой разработать дисплей OLED. Благодаря ему получится делать полностью безрамочные iPhone.

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Для достижения этой цели компаниям придется решить проблемы, которые связаны с технологиями инкапсуляции тонкой пленки и подэкранной камеры. Кроме того, поставщики перед завершением работы над конечным продуктом должны будут обеспечить пространство для антенн, пишет WCCF Tech.